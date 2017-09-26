Україна продемонструє безпрецедентне в Європі економічне зростання - Гройсман

Україна буде демонструвати безпрецедентний в Європі і, можливо, в світі, економічне зростання, у зв'язку з чим інвестиційна привабливість країни є високою. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на Інвестиційному форумі в Києві.

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"Закликаю всіх інвестувати, тому що навряд чи ми зможемо знайти на карті сучасної Європи і навіть світу країни, які можуть забезпечити таке економічне зростання, яке демонструватиме Україна", - сказав прем'єр.

За словами прем'єра, економічне зростання забезпечить успіх інвестицій.

"Ваші інвестиції будуть успішними, оскільки економіка зростає, а влада реально стоїть на позиції розвитку національної економіки", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства фінансів, сукупне зростання економіки України в найближчі три роки перевищить 11%.

У 2016 році економіка України зросла на 2,3%, а економіки 19 країн Єврозони - в середньому на 1,7%.