Кабмін готує програми із залучення інвестицій до держсектора

Уряд України готує ряд програм по залученню інвестицій в сектор державних компаній, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на Інвестиційному форумі в Києві.

Він зазначив, що уряд прогнозує зростання економіки нашої країни на найближчі три роки.

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"І це означає, що сьогодні є середньостроковий горизонт для планування, у тому числі для бізнесу. Єдине, що ми повинні зробити - це швидке зростання. Для цього ми готуємо низку важливих інвестиційних програм, пов'язаних із залученням інвестицій в держсектор, сектор державних компаній, які є великою складовою нашого економічного успіху", - сказав Гройсман.

Прем'єр-міністр повідомив, що уряд також розробляє програму розвитку агропромислового комплексу, який складає до 18% ВВП України.

"У наступному році буде низка державних програм підтримки фермерства, сільгоспмашинобудування, ми будемо масштабно будувати інфраструктуру, і будемо інвестувати в економічне зростання", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Україна повинна була прийняти всі заходи для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод у першому півріччі 2017 року.

Крім того, уряд планував почати приватизацію "Турбоатому", "Центренерго" і "Укрспирту" до кінця вересня 2017 року.

Проте масштабна приватизація в Україні була відкладена до прийняття Верховною Радою нового закону про приватизацію, розгляд якого може пройти у вересні.