Екс-керівника "Старокиївського банку" підозрюють в розкраданні 82 мільйонів гривень

Прокуратура Києва за фактами привласнення коштів «Старокиївського банку» на суму майже 82 млн грн повідомила про підозру колишньому голові правління фінустанови, яким, за інформацією на сайті банку, до введення тимчасової адміністрації був Юрій Яременко.

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Як повідомила прес-служба столичної прокуратури, протягом 2007-2013 років екс-голова правління банку, діючи у змові з іншими службовцями фінустанови і використовуючи службове становище, незаконно привласнив кошти банку, шляхом видачі кредитів підставним і підконтрольним особам.

Також повідомляється, що дії фігуранта кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, і в даний час досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Старокиївський банк» 17 червня 2014 року на підставі рішення Національного банку про визнання фінустанови неплатоспроможним. Фонд почав процедуру ліквідації банку 17 вересня 2014 року.

«Старокиївський банк» працює на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. Основними власниками банку були компанії «СВМ Лтд» (21,75%), «Компрайс» (20,85%), «Комтех» (24,13%), «СК МД-Гарант» (21,07%). ЗМІ асоціювали фінустанову з київськими банкірами Дмитром Віленським і Юрієм Яременком, які керували банком і його акціями.