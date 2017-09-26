Суд зобов'язав "Ощадбанк" показати рахунки Януковича (документ)

Печерський районний суд міста Києва зобов'язав ВАТ "Державний ощадний банк України" показати суму грошових коштів, які має на рахунках в банку колишній президент України Віктор Янукович.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення за клопотанням адвоката Януковича Віталія Сердюка прийняла суддя Лариса Сокіл під час судового засідання з розгляду позову екс-президента до голови правління "Ощадбанку" Андрія Пишного про поширення ним неправдивої інформації про наявність на рахунках Януковича у фінустанові 1,15 мільярда доларів США.

"Суд постановив стягнути з ВАТ "Державний ощадний банк України" інформацію про суму грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках Януковича Віктора Федоровича, відкритих в ПАТ "Державний ощадний банк України", та вартості цінних паперів, які придбані та/або зберігаються за дорученням Януковича Віктора Федоровича в ПАТ "Державний ощадний банк України" за станом на 10 листопада 2016 року ".

Під час розгляду клопотання адвокат Сердюк заявив, що на рахунках Януковича в "Ощадбанку" 31 мільйон 470 тисяч 675 гривень 64 копійки і 84 тисячі 964 долара 60 центів.

Разом з тим, представники "Ощадбанку" просили відмовити у задоволенні цього клопотання, оскільки, на їхню думку, дана інформація містить банківську таємницю. А представник Андрія Пишного вважав, що клопотання не стосується предмету спору.

У зв'язку з необхідністю отримання даної інформації суд оголосив перерву в судовому засіданні до 16:00 16 грудня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, у квітні захист екс-президента заявив, що у нього не було таких коштів, про які говорить прокуратура.

"Нами ще 27 лютого 2017 року поданий позов проти голови правління "Ощадбанку" Андрія Пишного за поширення неправдивої інформації про понад 1,15 мільярда доларів США грошей Віктора Януковича, нібито знаходяться на його рахунках в "Ощадбанку". 10 квітня Печерський суд відкрив судове провадження за цим позовом", - наголосив адвокат Сердюк.