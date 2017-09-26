Гривня продовжує здавати позиції - на міжбанку 26,40 за долар

У вівторок, 26 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,38/26,40 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 31,30/31,33 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4548/0,4557 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 13:00 встановився на рівні 26,3830 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 380 угод на суму 218,84 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 25 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,31/26,33 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,25/31,28 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4514/0,4515 грн/рубль.