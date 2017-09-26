У Раді назвали розмір мінімальної пенсії після реформи

Мінімальна гарантована пенсія в Україні, в разі ухвалення пенсійної реформи Верховною Радою, збільшиться на 11% і становитиме 1 452 гривні, повідомила прес-служба Комітету Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення з посиланням на голову комітету Людмилу Денісову.

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«Для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, із 1 жовтня виплати збільшаться на 140 гривень, або на 11%», - сказала Денисова.

За її словами, в разі схвалення народними депутатами пенсійної реформи, з 1 жовтня для призначення та перерахунку пенсій застосовуватиметься прожитковий мінімум на 1 грудня 2017 року.

Тобто, з 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як зараз.

Денісова зазначила, пенсійна реформа передбачає надання гарантій для інвалідів із дитинства, дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу, і осіб, які не мають права на пенсію і отримують зараз 949 грн. Кількість таких громадян на сьогодні - близько 1 мільйона осіб. Розмір пенсії для них збільшиться на 45% і становитиме 1 373 гривні, повідомила Денісова.

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Голова комітету також підкреслила, що з 1 жовтня для 5,6 млн пенсіонерів пенсії в середньому збільшаться на 692 грн. Це станеться в результаті осучаснення або перерахунку пенсії з урахуванням показника середньої заробітної плати за три останні роки. Для 600 тис. пенсіонерів скасовується 15% обмеження виплати пенсій. Для 104 тис. жінок, які достроково вийшли на пенсію в 55 років - скасовується зменшення розміру пенсій.

"Пенсія є об'єктом індексації. В реформі прописано, що з 2019 року індексація відбуватиметься автоматично. Не знадобиться приймати окремі рішення уряду або Верховної Ради України: на 50% від зростання споживчих цін і на 50% від зростання середньої заробітної плати за один календарний рік. А з 2021 року - за три попередніх календарних роки", - сказала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника міністра соціальної політики Миколи Шамбіра, максимальна пенсія в Україні після ухвалення закону про пенсійну реформу залишиться на рівні 10 740 грн.

Верховна Рада 13 липня 2017 року ухвалила в першому читанні законопроект про пенсійну реформу, в рамках якої уряд планує в жовтні провести підвищення пенсій на суму від 200 до 1000 грн для 9 млн пенсіонерів, а також запровадити механізм індексації відповідно до інфляції та зростання зарплат.

21 вересня депутати після неодноразового голосування за пропозицію голови парламенту Андрія Парубія працювати без перерви, до завершення розгляду судової та пенсійної реформ, так і не прийняли це рішення.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 22 вересня під час Години запитань до уряду закликав депутатів Верховної Ради розглянути та прийняти пенсійну реформу на наступному пленарному тижні - 3 жовтня.

Ухвалення пенсійної реформи є однією з умов ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду для завершення четвертого перегляду програми співробітництва та отримання п'ятого траншу кредиту, разом із вимогами прискорити приватизацію та показати реальні результати в боротьбі з корупцією.