Гривня в офіційних курсах: подешевшала до долара, але зміцнилася до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2638.3461 (26 вересня – 2631.6649)

100 EUR – 3109.8185 (26 вересня – 3122.9967)

10 RUR – 4.5869 (26 вересня – 4.5716)

У вівторок, 26 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,39/26,41 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,10/31,12 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4571/0,4579 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3835 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 602 угоди на суму 404,36 млн дол.