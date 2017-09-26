Гривня в офіційних курсах: подешевшала до долара, але зміцнилася до євро
Офіційний курс НБУ на 27 вересня: 100 USD – 2638.3461 грн; 100 EUR – 3109.8185 грн; 10 RUR – 4.5869 грн.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2638.3461 (26 вересня – 2631.6649)
100 EUR – 3109.8185 (26 вересня – 3122.9967)
10 RUR – 4.5869 (26 вересня – 4.5716)
У вівторок, 26 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,39/26,41 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,10/31,12 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4571/0,4579 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3835 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 602 угоди на суму 404,36 млн дол.