Тарута в американському Конгресі зробив доповідь щодо Гонтаревої

Діяльність глави НБУ Валерії Гонтаревої стала предметом обговорення в Конгресі США. Про це розповів нардеп Сергій Тарута. Політик презентував американцям список основних звинувачень, який був висунутий Гонтаревій в Україні, і попросив міжнародного сприяння в розслідуванні корупції серед вищого керівництва Національного банку.

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Він нагадав, що компанія ICU Валерії Гонтаревої надавала допомогу «сім'ї Януковича» у виведенні коштів з України. «Зафіксовані факти, коли в розпал Майдану ICU виступала посередником в угодах купівлі-продажу ОВДП банком «Брокбізнесбанк», який контролював Курченко – «гаманець» Януковича. Буквально через кілька днів після проведення цих операцій «Брокбізнесбанк» збанкрутував», – розповів депутат.

Американці дізналися, що за час своєї роботи на посаді голови Нацбанку Гонтарева закрила понад 80 банків.

«За твердженням фахівців, багато з них можна було врятувати – банки поділялися на «свої» і «чужі». Показово виглядає справа «Дельта Банку», – сказав на виступі в Конгресі Тарута. – Перед банкрутством Дельта Банк отримував рефінансування від НБУ, і виводив ці кошти на закордонні рахунки через країни Балтії. Загальна сума викрадених таким способом засобів склала 535,5 млн дол. США. У квітні 2016 р. я особисто направив у цій справі запит в НАБУ, де прямо звинуватив у причетності до цих махінацій керівництво Нацбанку».

Особливе місце у виступі Тарути було відведено заступнику Валерії Гонтарєвої – Катерині Рожкової. До своєї роботи в Нацбанку Рожкова очолювала скандально відомий «Платинум банк». Згідно з даними декількох розслідувань кримінальної поліції у період керівництва Рожкової банком з нього були виведені 1,1 млрд грн (близько 40 млн дол.) на компанії акціонерів.

«Із записів переговорів Рожкової, автентичність яких підтверджена нею самою, стало відомо, що вона «допомагала» не тільки рідному «Платинуму», – зазначив народний депутат. – Вона дбала про прикриття схем незаконного отримання рефінансування від НБУ, і навіть допомагала українським «дочкам» російських банків, які перебувають під санкціями, обійти ці санкції».

В кінці виступу Тарута попросив допомоги від міжнародних організацій, від західних партнерів України в міжнародному розслідуванні діяльності Гонтаревої. Екс-губернатор Донецької області закликав Сполучені Штати Америки ввести персональні санкції «проти корумпованого керівництва Нацбанку, з подальшим арештом коштів, що знаходяться на їхніх закордонних рахунках, і поверненням цих коштів до бюджету України».

Нагадаємо, у Нацбанку заявили, що Валерія Гонтарева не планує повертатися до роботи в НБУ. До 26 вересня вона продовжує перебувати у відпустці, на який пішла ще 11 травня.