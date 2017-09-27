Кабмін виділив 100 мільйонів на ліквідацію наслідків вибухів у Калинівці

11:41, 27 вересня 2017
Фінанси
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Крім 100 мільйонів гривень із резервного фонду, прем'єр пообіцяв виділити а ліквідацію наслідків вибухів додаткові кошти.

Ілюстрація REUTERS

Кабінет міністрів України виділив 100 мільйонів гривень Вінницької обласної державної адміністрації на ліквідацію наслідків вибухів на складі боєприпасів поблизу міста Калинівка Вінницької області.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Ми виділяємо 100 мільйонів гривень з резервного фонду на ліквідацію наслідків вибухів. Якщо будуть потрібні додаткові кошти - також виділимо", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За словами голови уряду, після забезпечення безпеки громадян і локалізації пожежі почнеться операція з розмінування постраждалих територій. Також прем'єр зазначив, що на рівні Вінницької обласної адміністрації створено штаб відновлення, покликаний відновити пошкоджені об'єкти і забезпечити повернення громадян до нормального життя.

При цьому Гройсман допустив, що склад боєприпасів знищено не випадково.

"Потрібно ефективне розслідування .Це арсенал нашого війська, він знищений, я думаю, не випадково. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - підкреслив прем'єр.

Крім того, глава уряду подякував учасників ліквідації наслідків вибухів.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу р. Калинівка Вінницької області. Увечері, в цей же день у Вінницьку область прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини і проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.

Станом на 6:00 ранку середи, 27 вересня, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали близько 24 тисяч осіб. Також ДСНС ліквідувала загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.

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