Кабмін виділив 1,7 мільярда гривень на тисячу проектів розвитку в регіонах

Кабінет міністрів України виділив 1,7 мільярда гривень на реалізацію близько 1000 проектів розвитку в регіонах, які спрямовані на покращення інфраструктури. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

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"Це тисяча проектів на територіях. Що це за проекти? Це дитячі садки, школи, стадіони, поліклініки, інші медичні установи, дороги. Це більше тисячі проектів і об'єктів, які будуть реалізовані на місцях", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За словами прем'єра, затверджений перелік проектів включає будівництво окружної дороги в Дніпрі (250 мільйонів гривень), перинатального центру в Луцьку (45 мільйонів гривень), а також поліпшення інфраструктури водопостачання в Хмельницькій області (10 мільйонів гривень).

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Кабінет міністрів України виділив черговий транш у розмірі 2,6 мільярда гривень через Державний фонд регіонального розвитку (ГФРР) на реалізацію 767 проектів в освіті, медицині, дорожньої інфраструктури та ЖКГ.

Україна з 2014 року проводить реформу бюджетної децентралізації, передаючи на місця управлінські та фінансові повноваження. Заявлені перетворення повинні приносити регіонах у цілому близько 40 мільярдів гривень додаткових доходів на рік. Разом з тим, на центральному рівні залишається можливість надання фінансової допомоги регіонам, у тому числі завдяки Державного фонду регіонального розвитку. Бюджет цього фонду в 2017 році становить 3,5 мільярда гривень.