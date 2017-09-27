Гривня поступилася долару ще кількома копійками

У середу, 27 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,45/26,47 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,08/31,10 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4543/0,4550 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 14:00 встановився на рівні 26,4717 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 500 угод на суму 331,16 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 26 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,39/26,41 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,10/31,12 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4571/0,4579 грн/рубль.