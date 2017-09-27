Нацбанк заявив про поширення депутатом Тарутою неправдивої інформації про слухання в Конгресі США

Депутат Верховної Ради України Сергій Тарута поширює неправдиву інформацію про нібито проведені в Конгресі Сполучених Штатів Америки слухання на тему діяльності української влади і Національного банку, заявили в НБУ.

Читайте такожГонтарева буде у відпустці до призначення наступника

«За наявною у Національного банку інформації, в Конгресі США не проходило сьогодні чи в інші дні жодного офіційного слухання чи наради, які становили собою офіційні заходи Конгресу і на теми, визначені в комунікаціях депутата Тарути», - йдеться в повідомленні прес-служби регулятора.

За інформацією НБУ, насправді в орендованій кімнаті відбувся нечисленний (до 20 осіб) неофіційний захід, організатором і модератором якого виступив представник компанії LibertyInternationalGroup, а спікерами - Сергій Тарута і екс-співробітник НБУ Олександр Завадецький, при цьому офіційні представники Адміністрації та Конгресу США в цьому заході не брали участі.

«Національний банк вважає поширювану інформацію спрямованою на підрив міжнародного авторитету країни, успішності проведених реформ, дестабілізацію української банківської системи і спробу дискредитації Національного банку в очах міжнародних фінансових організацій», - наголошується в повідомленні НБУ.

Регулятор закликав ЗМІ звертатися до першоджерел інформації, а правоохоронні органи і міжнародне співтовариство - дати відповідну правову оцінку діям Тарути.

Довідка УНІАН. 26 вересня в ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на депутата Верховної Ради України Сергія Таруту, який заявив про свій виступ 25 вересня в Конгресі США з доповіддю про корупцію в Національному банку.