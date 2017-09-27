Кабмін схвалив законопроект про корпоративне управління в держбанках

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про корпоративне управління у державних банках, написав міністр фінансів Олександр Данилюк в соцмережі Facebook.

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За його словами, проект передбачає створення наглядових рад, де більшість членів є незалежними професіоналами і відбираються за чіткою прозорою процедурою.

"Це важлива частина комплексної реформи державних банків, спрямованої на підвищення ефективності роботи державних банків і відновлення кредитування", - підкреслив міністр.

Довідка УНІАН. Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма найбільшими за активами банками: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк" і "Укргазбанк".

За оцінками Національного банку, частка "непрацюючих" кредитів у банківській системі перевищує 57%, і найвищий показник неробочих кредитів на рівні 73% - у кредитному портфелі держбанків.

Міністерство фінансів розглядає можливість створення централізованої структури для врегулювання проблемних активів держбанків, проте не знаходить підтримки цієї ідеї у Національного банку та міжнародних партнерів, які вважають першочерговим завданням вдосконалення корпоративного управління держбанків і призначення незалежних наглядових рад.

За оцінками НБУ, витрати держави на капіталізацію банків за 25 років склали 10 мільярдів доларів.