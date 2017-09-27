Держказначейство через вибухи призупинило роботу свого управління в Калинівці

Державна казначейська служба України тимчасово припинила роботу свого управління в Калинівському районі Вінницької області у зв'язку з вибухами артилерійських снарядів.

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Як повідомила прес-служба Держказначейства, про відновлення роботи управління буде додатково повідомлено.

«Приносимо вибачення розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, клієнтам Казначейства за тимчасові незручності й дякуємо за розуміння», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області.

Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч осіб. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, двоє осіб травмовані.

Подію на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.

Президент України Петро Порошенко через вибухи на складі боєприпасів вирішив скликати військовий кабінет за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та керівників силових відомств.