В Україні продовжує дорожчати долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 28 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2647.2830 (27 вересня – 2638.3461)

100 EUR – 3108.1750 (27 вересня – 3109.8185)

10 RUR – 4.5635 (27 вересня – 4.5869)

У середу, 27 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,47/26,49 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 31,10/31,12 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4541/0,4547 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,4728 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 548 угод на суму 391,42 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,45/26,47 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,08/31,10 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4543/0,4550 грн/рубль.