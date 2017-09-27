Нацбанк оцінив зростання економіки України у першому півріччі в 2,4%

Економіка України змогла витримати шок у вигляді розриву торгово-транспортних зв'язків на сході країни і в першому півріччі 2017 року зросла на 2,4%, відзначають в Національному банку України.

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Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заяву заступника голови НБУ Дмитра Сологуба під час традиційної наради з керівниками найбільших банків.

«Ми бачимо з поточних показників, що наш прогноз зростання реального ВВП в 2017 році на 1,6% виявився дещо консервативним - він буде вищим», - сказав Сологуб.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в другому кварталі 2017 року в річному вираженні - порівняно з другим кварталом 2016 року - зріс на 2,3%, порівняно з першим кварталом 2017 року - на 0,6%.

У першому кварталі ВВП України в річному вираженні виріс на 2,5%, порівняно з попереднім кварталом - знизився на 0,3%.

За 2016 рік ВВП України зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксоване вперше за останні 4 роки.

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд прогнозують зростання ВВП України в 2017 році на 2%.