У НБУ попередили: інфляція на кінець року може перевищити прогнози

Рівень інфляції в Україні на кінець 2017 року може виявитися вищим за поточний прогноз Національного банку України на рівні 9,1%, що може змусити Нацбанк застосовувати жорсткішу монетарну політику.

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Як повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заяву заступника голови НБУ Дмитра Сологуба під час традиційної наради з керівниками найбільших банків, тиск тимчасових факторів спровокував в Україні зростання цін на м'ясну і молочну продукцію, овочі і тютюнові вироби.

«Монетарна політика повинна реагувати на зміну фундаментальних чинників. Тому ми будемо уважно стежити, щоб ці тимчасові чинники не перетворилися на фундаментальні. Крім того, можуть реалізуватися інфляційні ризики в площині фіскальної політики. Якщо в результаті ми побачимо високі ризики неповернення інфляції до цільових орієнтирів, тоді будемо реагувати на це жорсткою монетарною політикою», - сказав Сологуб.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у вересні 2017 року ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 12,5% річних, як і попередні два місяці поспіль - у липні і серпні.

За оцінками регулятора, інфляція цього року суттєвіше відхилиться від центральної точки цільового діапазону на рівні 8% плюс-мінус 2 п.п. на кінець 2017 року.

За даними Державної служби статистики, в Україні в серпні щодо липня зафіксована дефляція на рівні 0,1%, тоді як інфляція в річному вираженні прискорилася до 16,2%.

Максимальне історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.