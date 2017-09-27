Чому дешевшає гривня: у Нацбанку пояснили, що відбувається на валютному ринку

Зміщення графіка отримання Україною фінансування за програмою з Міжнародним валютним фондом на сьогодні жодним чином не впливає на валютний ринок країни, заявив заступник керівника НБУ Олег Чурій під час традиційної наради з керівниками найбільших банків.

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Як повідомляється на сайті НБУ, Чурій зазначив, що на ринок впливають обсяги надходжень від експорту і психологічні чинники. «Спостерігається зростання обсягів імпорту на тлі пожвавлення економіки. Крім того, спекуляції в ЗМІ щодо очікуваної восени девальвації гривні впливають на настрої населення, що у вересні вже збільшило обсяги купівлі іноземної валюти, незважаючи на тенденції, які спостерігалися з початку року», - сказав він.

Разом з тим, Чурій підтвердив наміри регулятора продовжити поступову валютну лібералізацію.

Як повідомляв УНІАН, на міжбанківському валютному ринку України з кінця серпня 2017 років періодично спостерігається підвищений попит на валюту, що змусило НБУ після майже двомісячної перерви вже чотири рази вийти на міжбанк з інтервенціями, під час яких регулятор продав банкам понад 100 млн дол.

Сьогодні, 27 вересня, середньозважений курс гривні на міжбанку на час закриття торгів встановився на рівні 26,47 грн/дол., тобто, з початку вересня національна валюта подешевшала до долара США на 78 копійок.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.