Полторак: на утримання військового арсеналу поблизу Калинівки цього року було виділено 25 мільйонів гривень

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що на утримання військового арсеналу поблизу Калинівки цього року було виділено 25 млн гривень

Про це Полторак заявив під час засідання воєнного кабінету в Києві, повідомляє прес-служба глави держави.

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«Міністр повідомив, що у 2014 році на сховище поблизу Калинівки було виділено 500 тис грн, а в цьому році на цей об'єкт виділено 25 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області.

Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, двоє осіб травмовано.

Події на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.