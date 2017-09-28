Суд підтвердив право НБУ виводити з ринку банки з непрозорою структурою власності

Національний банк України виграв у першій інстанції черговий судовий спір щодо виведення з ринку «Классикбанку» за непрозору структуру власності.

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Про це написав директор департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«На цей раз рішення регулятора оскаржував «Класикбанк». Окружний адміністративний суд Дніпропетровської області визнав дискреційне право НБУ застосовувати заходи впливу до банків, які не мають прозорої структури власності», - зазначається в повідомленні.

Бевз нагадав, що раніше Нацбанк у трьох судових інстанціях виграв справу банку «Юнісон», а також першої та апеляційної інстанції у справі банку «ТК Кредит». «Зараз обидві справи переглядаються Верховним судом», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб 12 серпня 2016 року на підставі рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії почав ліквідацію «Классикбанку», яка триватиме до 11 серпня 2018 року включно. З 14 червня 2016 року в банку працювала тимчасова адміністрація.

«Класикбанк» працював на ринку України з 1994 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. Банк належав Сергію Думчеву - кандидату в мери Києва в 2015 року, який прославився скандальної піар-кампанією. Думчев також очолював наглядову раду банку «Преміум» з 2010 по 2015 рік.