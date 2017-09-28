У Нацбанку розповіли, що перешкоджає відновленню кредитування в Україні

Повноцінному відновленню кредитування в українських банках перешкоджають високі юридичні ризики і законодавчі перепони, заявили в Національному банку України.

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Як зазначив виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій під час традиційної наради з керівниками найбільших банків, відновлення кредитування реального сектора необхідно для зміцнення позитивних тенденцій в економіці і є пріоритетом для банків.

«Ми розуміємо, що на шляху до повноцінного відновлення кредитування стоять високі юридичні ризики, а також законодавчі перепони. Ці проблеми могли б бути вирішені за умови підтримки Верховною Радою важливих законопроектів з питань функціонування фінансового сектора», - цитує Смолія прес-служба НБУ.

За його словами, перш за все йдеться про законопроекти щодо захисту прав кредиторів та з питань банкрутства.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк на початку чергової парламентської сесії у вересні закликав депутатів Верховної Ради підтримати низку фінансових законопроектів, в тому числі №6027 про відновлення кредитування, №4117 про лібералізацію готівкових розрахунків, №2456-д про захист споживачів фінансових послуг, №1797-1 про страхування, №4004-д про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів громадян, №3132-д про підвищення ефективності процедур банкрутства, №2413-а про консолідацію функцій регулювання ринків фінпослуг.

Крім того, Нацбанк закликав парламентаріїв підтримати три пріоритетних законопроекти про ринок капіталу, в тому числі №5592-р про залучення інвестицій емітентами цінних паперів, №6303 про захист інвесторів від зловживань на ринках капіталу і №7055 про ринки капіталу і регульовані ринки.