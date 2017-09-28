Гривня перетнула позначку 26,50 за долар – Нацбанк вирішив підтримати її продажем валюти

Національний банк України сьогодні, 28 вересня, оголосив про проведення аукціону з продажу валюти обсягом до 100 млн дол. США.

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Як повідомляється на сайті НБУ, заявки банків на участь у торгах приймаються до 12:00.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку за даними НБУ сьогодні, 28 вересня, на 11.00 становив 26,5070 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, на міжбанківському валютному ринку України з кінця серпня 2017 року періодично спостерігається підвищений попит на валюту, що змусило НБУ після майже двомісячної перерви вже чотири рази вийти на міжбанк з інтервенціями, в ході яких регулятор продав банкам понад 100 млн дол.

Сьогодні, 28 вересня, середньозважений курс гривні на міжбанку на час відкриття торгів встановився на рівні 26,47 грн/дол., тобто, з початку вересня національна валюта подешевшала щодо долара США на 78 копійок.

Як прокоментували в НБУ, зміщення графіка отримання Україною фінансування за програмою з Міжнародним валютним фондом наразі жодним чином не впливає на валютний ринок країни, і курс гривні просідає під дією зростання імпорту на тлі пожвавлення економіки і психологічних факторів.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США, зафіксований у лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.