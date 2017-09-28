Міністр фінансів назвав ключову умову для отримання Україною наступного траншу МВФ

Ухвалення Верховною Радою пенсійної реформи є ключовою умовою для отримання Україною наступного траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

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«Ключова умова для отримання наступного траншу - це пенсійна реформа», - сказав Данилюк в ефірі одного з телеканалів.

Міністр зазначив, що 1,9 млрд дол. наступного траншу від МВФ надійдуть на рахунки Національного банку, а не до бюджету, тому їх затримка на місяць-два-три не матиме дестабілізуючого впливу на фінансову систему.

«Питання в тому, що нам потрібна пенсійна реформа, і ми повинні її провести. Ми робимо пенсійну реформу не для МВФ, а для громадян. Але це є в умовах для отримання наступного траншу», - додав Данилюк.

Міністр підкреслив, що перебування в програмі з МВФ - це важливий позитивний сигнал для інвесторів, що Україна рухається в правильному напрямку.

Говорячи про пенсійну реформу, Данилюк нагадав, що уряд очікує її затвердження парламентом наступного тижня, що дасть можливість стабілізувати пенсійну систему та підвищити пенсії для 9 млн українських пенсіонерів із 1 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 13 липня 2017 року прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу, в рамках якої уряд планує в жовтні провести підвищення пенсій на суму від 200 до 1000 грн для 9 млн пенсіонерів, а також запровадити механізм індексації відповідно до інфляції і зростання зарплат.

МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. у березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

Згідно із заявою директора з комунікацій МВФ Джеррі Райса на традиційному брифінгу у Вашингтоні 15 вересня, Україна для завершення четвертого перегляду програми співробітництва й отримання п'ятого траншу Міжнародного валютного фонду має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію та показати реальні результати в боротьбі з корупцією.

Чергова місія МВФ очікувалась у Києві в другій половині вересня, проте поки офіційного підтвердження Фонду з цього приводу не було.