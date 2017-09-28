Дослідження: капітал всіх мільйонерів світу перевищив $63 трильйона

Кількість мільйонерів у світі зросла майже на 8 відсотків до рекордних 16,5 мільйона чоловік з загальним капіталом 63,5 трильйона доларів, повідомляє Reuters з посиланням на доповідь глобальної консалтингової фірми Capgemini.

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Багатство людей з високим рівнем власного капіталу, які Capgemini визначає як активи в розмірі понад 1 мільйонів доларів, зросло на 8,2% у 2016 році.

До 2025 року мільйонери світу можуть мати добробут вище 100 трильйонів доларів, йдеться в доповіді.

Відзначається, що минулого року близько 1,15 мільйонів людей стали мільйонерами. На першому місці за кількістю мільйонерів, що знаходяться США, на другому - Японія, на третьому - Німеччина, де проживає 1,28 мільйона приватних інвесторів, дохід кожного з яких становить більше одного мільйона доларів.

У Китаї в 2016 році налічувалося 1,13 мільйона доларових мільйонерів.

Згідно зі звітом Capgemini, 31,1% всіх грошей доларових мільйонерів по всьому світу вкладені в акції, 27,3% знаходяться в готівковому обороті.

Альтернативні інвестиції, такі як хедж-фонди, деривативи, товари скоротилися до 9,7% з 15,7% відсотка.

У звіті детально не пояснюють причини перерозподілу, але посилення світового зростання, а також висока ліквідність після багатьох років безпрецедентних стимулюючих політик світових центральних банків підштовхнули фондові ринки по всьому світу до рекордних темпів.

З іншого боку, інвестори стурбовані геополітичними ризиками, де зростає напруженість між Сполученими Штатами і Північною Кореєю.