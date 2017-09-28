На підтримку гривні: НБУ продав банкам понад 36 мільйонів доларів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 28 вересня, продав банкам 36,4 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,5111 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах - 38 млн дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, станом на 13:00 встановився на рівні 26,5271 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, підвищений попит на валюту на міжбанківському валютному ринку України з кінця серпня 2017 року змусив НБУ після майже двомісячної перерви чотири рази вийти з інтервенціями, під час яких регулятор продав банкам понад 100 млн дол.

За оцінками НБУ, зміщення графіка отримання Україною фінансування за програмою з Міжнародним валютним фондом у даний час жодним чином не впливає на валютний ринок країни, і курс гривні просідає під дією зростання імпорту на тлі пожвавлення економіки і психологічних факторів.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США, зафіксований у лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.