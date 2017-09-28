Данилюк пропонує не квапити президента з призначенням наступника Гонтаревої

Не треба квапити президента України Петра Порошенка з поданням на розгляд Верховної Ради голови Національного банку замість Валерії Гонтаревої, що подає у відставку з 10 травня, вважає міністр фінансів Олександр Данилюк.

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"Це відповідальне рішення, і я думаю, що ніхто не повинен квапити його в цьому питанні. Він президент, і це його повноваження", - сказав Данилюк в ефірі одного з телеканалів.

Разом з тим, міністр відзначив, що президент шукає кандидата. "Я впевнений, що він запропонує досить сильного фахівця", - додав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня 2017 року і пішла у тривалу відпустку. З 11 травня 2017 року до призначення наступника Гонтаревої обов'язки голови НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій.

Відповідно до Конституції України, голова держави має подати на розгляд Верховної Ради наступника Гонтаревої, однак конкретні терміни в законодавстві не обмовляються. У кінці серпня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що президент внесе на розгляд парламенту нову кандидатуру на пост голови Нацбанку до кінця вересня.