Пенсійна реформа критично важлива для виділення Україні траншу МВФ - заява Фонду

Прийняття в Україні пенсійної реформи, яка відповідає цілям програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, що включає скорочення дефіциту Пенсійного фонду, критично важливо для четвертого перегляду програми та виділення Україні п'ятого траншу.

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Про це заявив заступник голови департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей на брифінгу у Вашингтоні.

"Ми знаходимося в тісному контакті з владою з приводу пенсійної реформи. Її імплементація є критично важливою умовою четвертого перегляду програми МВФ і України. Ми закликаємо владу і парламент забезпечити відповідність прийнятого пенсійного закону цілям реформи, які були опрацьовані з МВФ та Світовим банком", - сказав Мюррей.

За словами представника МВФ, Фонд готовий в разі необхідності співпрацювати з українською владою для оцінки відповідності законопроекту про пенсійну реформу цілям програми.

"Ми й зараз готові тісно співпрацювати з владою за будь-яким можливим ревізій законопроекту, які можуть знадобитися для відповідності цілям реформи", - підкреслив Мюррей.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів в березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів.

Згідно із заявою директора з комунікацій МВФ Джеррі Райс на традиційному брифінгу у Вашингтоні 15 вересня, Україна для завершення четвертого перегляду програми співпраці і отримання п'ятого траншу Міжнародного валютного фонду має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію та показати реальні результати в боротьбі з корупцією.

Чергова місія МВФ очікувалася в Києві у другій половині вересня, проте поки офіційного підтвердження Фонду на цей рахунок не було.