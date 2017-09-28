У Харкові шахрай на фейковому обміні валют "заробив" півмільйона гривень

У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у шахрайському заволодінні 0,5 млн грн у пункті обміну валют.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області з посиланням на прес-офіцера Основ'янського відділу поліції Харкова Ольгу Терещук, підозрюваного затримали ще в суботу, 23 вересня.

За її відомостями, 30-річний харків’янин за фальшивими документами орендував приміщення, яке обладнав під пункт обміну валют. Після чого він розмістив оголошення в Інтернеті про обмін валют з гривень на долари США (за курсом 25,73 грн) та вказав контактний номер телефону.

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Через деякий час йому подзвонив незнайомий чоловік та домовився з ним про обмін грошових коштів в сумі 514,6 тис. грн на 20 тис. доларів. Під час особистої зустрічі підозрюваний, під виглядом робітника пункту обміну валют, через віконце, що встановлено у двері даного приміщення, прийняв від потерпілого гроші та непомітно залишив приміщення через задні двері.

Під час проведення розшукових заходів оперативники відділу затримали 30-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєному. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.