Середня зарплата в Україні скоротилася на 225 гривень

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в серпні 2017 року порівняно з липнем зменшилася на 3,1%, при цьому порівняно з аналогічним місяцем 2016 року зросла на 36,6% - до 7114 гривень. Про це повідомила Державна служба статистики.

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Реальна заробітна плата у серпні 2017 року порівняно з липнем 2017 року зменшилася на 3%, а порівняно з серпнем 2016 року збільшилася на 17,2%.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена більше ніж в 2 рази – до 3200 гривень.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні з 1 травня 2017 року встановлено на рівні 1684 гривні.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2017 року порівняно з минулим місяцем зменшилась на 0,3%, але зросла на 36,6% порівняно з аналогічним місяцем 2016 року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявляв, що середня заробітна плата в Україні в середньостроковій перспективі становитиме 10 тисяч гривень.