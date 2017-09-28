Долар і євро пішли вгору: Нацбанк опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 29 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2652,1094 (28 вересня – 2647,2830)

100 EUR – 3123,6545 (28 вересня – 3108,1750)

10 RUR – 4,5393 (28 вересня – 4,5635)

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Як повідомляв УНІАН, 28 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,49/26,52 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,17/31,20 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4541/0,4547 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,5211 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 706 угод на суму 514,38 мільйона доларів.