Китай закриває на своїй території компанії КНДР через санкції ООН
Таким чином, компанії КНДР в Китаї повинні закритися на початку січня 2018 року.
Китай закриває на своїй території північнокорейські компанії відповідно до санкцій ООН проти Пхеньяну, які були введені через ядерні та ракетні випробування. Про це повідомляє The Associated Press.
Згідно з повідомленням Міністерства торгівлі Китаю, північнокорейські компанії мають закритися протягом 120 днів після затверджених 11 вересня останніх санкцій ООН.
Таким чином, компанії КНДР в Китаї мають закритися на початку січня 2018 року, передає "ЄвроПравда".
Як відомо, північнокорейські компанії ведуть ресторанний бізнес та інший бізнес у Китаї, допомагаючи забезпечити Північ іноземною валютою. Північнокорейські робітники також працюють на китайських заводах та інших підприємствах.
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Китай, який забезпечує основну частину енергопостачання Північної Кореї, оголосив в суботу, що зупинить постачання газу та обмежить постачання нафтопродуктів з 1 січня. Однак у Китаї не згадали про сиру нафту, яка становить основну частину китайського постачання енергії Північній Кореї.
Як відомо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.
11 вересня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції відносно Північної Кореї, але в резолюцію не включили найжорсткіші заходи, пропоновані адміністрацією президента США.
Рішення про нові санкції було прийнято одноголосно у відповідь на шосте ядерне випробування, яке Пхеньян провів 3 вересня.