Мінфін: в проект бюджету-2018 не закладені гроші від спецконфіскації, але можливе коригування

Міністерство фінансів України допускає коригування планів щодо доходів від спецконфіскації активів корупціонерів в рамках проекту державного бюджету України на 2018 рік за умов отримання в період між першим і другим читанням проекту у Верховній Раді результатів роботи правоохоронних органів у цьому напрямку.

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Про це заявив заступник міністра фінансів Сергій Марченко в ефірі «5 каналу».

Заступник міністра нагадав, що проект держбюджету-2018 не передбачає отримання коштів від спецконфіскації. «На даному етапі у нас немає підстав закладати ці кошти, тому що ми повинні орієнтуватися на фактичні дані роботи Генеральної прокуратури. Є надія, що між першим і другим читанням ми отримаємо певні результати, і тоді у нас будуть підстави включати ці кошти в бюджет», - сказав Марченко.

Він пояснив, що надходження за цією статтею – результат складної роботи правоохоронних органів, і Мінфін не може їх прогнозувати.

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Також Марченко зазначив, що ці кошти мають тимчасовий характер, тому не можуть бути використані, наприклад, на виплату заробітних плат, а можуть бути спрямовані на фінансування витрат, які також мають тимчасовий характер, або на зниження бюджетного дефіциту.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів проект держбюджету на 2018 рік з доходами у сумі 877 млрд грн, видатками в 948 млрд грн і показником дефіциту в 77,9 млрд грн, або на 2,4% ВВП.

В поточному році до держбюджету надійшли кошти і цінні папери в результаті спецконфіскації активів екс-президента України Віктора Януковича та наближених до нього компаній на 1,5 млрд дол.

Держбюджет України на 2017 рік з коригуваннями передбачає отримання коштів від спецконфіскації активів корупціонерів на 22,559 млрд грн.