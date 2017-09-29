Держказначейство відновило роботу свого управління в Калинівці

Державна казначейська служба України відновила роботу свого управління в Калинівському районі Вінницької області, яка була припинена 27 вересня у зв'язку з пожежею та вибухами боєприпасів на складах Міністерства оборони поблизу Калинівки.

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«Незважаючи на пошкодження будівлі Казначейства, здійснюється обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, проводяться платежі за всіма наявними платіжними дорученнями», - повідомляється на сайті Держказначейства.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня пізно ввечері почалася пожежа і вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області.

Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч осіб. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, дві людини були травмовані.

28 вересня у Вінницькій облдержадміністрації заявили, що всі евакуйовані через вибухи боєприпасів поблизу Калинівки повернулися в свої будинки, відновлено електрику і газ.