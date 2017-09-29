Триматися не можна впасти: гривня подешевшала до 26,59 за долар

У п'ятницю, 29 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,57/26,59 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 31,33/31,35 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4543/0,4550 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 26,5822 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 270 угод на суму 150,56 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 28 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,49/26,52 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,17/31,20 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4541/0,4547 грн/рубль.