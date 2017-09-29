Держаудитори знайшли порушення майже у 90% перевірених підприємств

Державна аудиторська служба за результатами перевірок майже 1,4 тисячі підприємств, установ та організацій у січні-серпні виявила порушення фінансово-господарської дисципліни у 88,5% з них.

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Як повідомляється на сайті служби, загалом за 8 місяців аудитори забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів держави на 618 мільйонів гривень.

Також повідомляється, що представники служби пред'явили 47 позовів про відшкодування втрат на загальну суму 16,7 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, Державна аудиторська служба України у 2016 році виконала майже 2,7 тисячі перевірок на більш ніж 2,4 тисячі підприємств, установ і організацій, за підсумками яких виявлено втрати фінансових і матеріальних ресурсів на більш ніж 2,6 мільярда гривень.