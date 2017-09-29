Влада Житомирщини виділила 4 мільйони на закупівлю шиферу для пошкоджених аномальним градом будинків

На Житомирщині з обласного резервного фонду виділено 4 млн грн на закупівлю шиферу для ремонту пошкоджених аномальним градом будинків. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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Як зазначається у повідомленні, йдеться про кошти, за які закуплять шифер для ліквідацію наслідків граду у Бердичівському районі та Бердичеві.

Зазначається, що голова облдержадміністрації Ігор Гундич разом із головою облради Володимиром Ширмою сьогодні провели засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Щоб приймати рішення про надзвичайну ситуацію регіонального рівня зі збитками у 70 млн грн, нам необхідні всі документи – акти, кошторисна документація і проекти. Тоді ми зможемо вийти зі зверненням до Кабінету міністрів. Пропоную, поки не буде повного переліку документів, визнати подію надзвичайною ситуацією місцевого рівня та виділити з обласного резервного фонду 4 млн грн для придбання шиферу для населення. Так ми зможемо закупити близько 40 тисяч листів шиферу і вирішити проблему населення», – зазначив Гундич.

Як тільки документи будуть готові, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийматиме рішення про визнання надзвичайної ситуації регіонального рівня. Експертні висновки робитиме профільний департамент облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, вчора голова ОДА Гундич привіз у Бердичівський район перший вантаж листів шиферу, а також бригади ремонтників.