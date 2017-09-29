Південна Корея слідом за Китаєм заборонила операції з криптовалютами

Фінансовий регулятор Південної Кореї заборонив проведення ICO, заборона поширюється на всі види криптовалют, тепер південнокорейські компанії не зможуть залучати кошти з допомогою даного інструмента, повідомляє RNS.

Читайте такожУ Росії ополчилися на біткойн: за користування криптовалютою сажатимуть на сім років

"Комісія з фінансових послуг Південної Кореї вважає, що залучення коштів за допомогою ICO в криптовалютах без належних інструментів контролю над процесом створює загрозу зростання кількості фінансових махінацій на ринку", - йдеться в повідомленні.

Регулятор також додав, що до порушників цієї заборони будуть застосовані жорсткі заходи, проте не утонив, які саме.

"Раніше повна заборона на ICO була введена в Китаї, жорсткі обмеження відносно даного інструменту залучення фінансових коштів діють в США", - зазначає видання.