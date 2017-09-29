Південна Корея слідом за Китаєм заборонила операції з криптовалютами
Корейська регулятор додав, що до порушників будуть застосовані жорсткі заходи", проте не утонив, які саме.
Фінансовий регулятор Південної Кореї заборонив проведення ICO, заборона поширюється на всі види криптовалют, тепер південнокорейські компанії не зможуть залучати кошти з допомогою даного інструмента, повідомляє RNS.
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"Комісія з фінансових послуг Південної Кореї вважає, що залучення коштів за допомогою ICO в криптовалютах без належних інструментів контролю над процесом створює загрозу зростання кількості фінансових махінацій на ринку", - йдеться в повідомленні.
Регулятор також додав, що до порушників цієї заборони будуть застосовані жорсткі заходи, проте не утонив, які саме.
"Раніше повна заборона на ICO була введена в Китаї, жорсткі обмеження відносно даного інструменту залучення фінансових коштів діють в США", - зазначає видання.