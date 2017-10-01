Додаткові торговельні преференції ЄС для України набули чинності

Додаткові торговельні преференції Європейського Союзу для України, остаточно затверджені Європарламентом 13 вересня набрали чинності 1 жовтня, за винятком лібералізації експорту ячменю, пшениці і кукурудзи - ці преференції набудуть чинності 1 січня.

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Про це йдеться в спільній заяві єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем і торгового представника України Наталія Микольської.

«Це гарна новина для українських експортерів. Кілька важливих сільськогосподарських і промислових товарів тепер будуть мати кращий доступ на ринок ЄС, оскільки їх можна експортувати без застосування митних зборів. Це є важливою ознакою відчутної економічної і політичної підтримки ЄС для українського народу, держави та його реформ», - йдеться в заяві.

При цьому представники виконавчої влади України та ЄС наголосили, що торговельні преференції збільшать обсяг сільськогосподарської продукції, під час експорту якої не потрібно буде сплачувати митні збори, а також прискорять скасування мит для ряду промислових товарів.

Згідно із заявою, з точки зору сільськогосподарської продукції, Україна зможе безмитно експортувати в ЄС великі обсяги пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса, ячмінної крупи і гранул. Крім того, преференції створять можливості експорту без застосування мита великих обсягів перероблених помідорів, натурального меду і виноградних соків в ЄС.

Торговельні преференції також сприятимуть розвитку галузей промисловості, наприклад, нададуть переваги українським виробникам взуття, мінеральних добрив, алюмінієвих виробів і побутової електроніки.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня в Європейському парламенті підписано рішення про надання Україні додаткових торгових преференцій. Згідно з досягнутими домовленостями, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу і мед будуть збільшені, але не в тому обсязі, як це пропонувалося раніше Єврокомісією. Сечовина з пропозицій виключена. Зокрема, встановлено такі річні квоти: для меду - 2,5 тис. тонн, томатів, оброблених - 3 тис. тонн, пшениці - 65 тис. тонн, кукурудзи - 625 тис. тонн, ячменю - 325 тис. тонн. Преференції будуть введені на термін до трьох років як доповнення до Угоди про поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі.