В українських банках зросла кількість дефолтних кредитів

Обсяг "дефолтних" кредитів (непрацюючих кредитів з 100%-ною ймовірністю неповернення) в українських банках на 1 вересня склав 580,842 мільярда гривень, або 57,8% загального обсягу виданих кредитів.

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Про це свідчать дані на сайті Національного банку України про розподіл кредитів фізичним та юридичним особам за класами боржника, публікацію яких регулятор почав на регулярній основі.

За даними НБУ, у тому числі на 1 вересня 15,5% дефолтних кредитів на 90,09 мільярда гривень припадає на позичальників – фізичних осіб, 84,5% на 490,751 мільярда гривень - юридичних осіб (крім банків, бюджетних установ та боржників за інвестиційними кредитами).

Найбільша частка таких кредитів в неплатоспроможних банках "Гефест" і "Родовід Банк" (за 100%), а також у дочірніх структурах російських держбанків - "БМ Банк" (96,9%) і "ВТБ Банк" (95,7%).

Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних банків, за січень-серпень 2017 року скоротилися на 5,321 мільярда гривень, або на 0,4%, – до 1,251 трільйона гривень.

Станом на 1 вересня кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, склало 88, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом.