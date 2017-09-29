Антимонопольний комітет дозволив Тігіпко купити "ВіЕс Банк"

Антимонопольний комітет України дозволив бізнесмену Сергію Тігіпко придбати контрольний пакет акцій "ВіЕс Банку", який опосередковано належить "Сбербанку Росії", повідомила прес-служба комітету.

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"Антимонопольним комітетом України розглянуто заяву про надання дозволу фізичній особі - громадянину України Тігіпку Сергію Леонідовичу на опосередковане придбання акцій "ВіЕс Банку", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління", - йдеться в повідомленні.

АМКУ нагадав, що Тігіпко опосередковано здійснює контроль над "ТАСкомбанком" та "Універсал Банком".

Як повідомляв УНІАН, раніше Національний банк отримав від громадянина України пакет документів на придбання "ВіЕс Банку".

Довідка УНІАН. "ВіЕс Банк" (м. Львів) працює на ринку України з 1991 року. Основним опосередкованим власником банку (99,92%) є "Сбербанк Росії".