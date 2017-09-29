Мінекономіки дало прогноз на кінець 2017 року: курс 27,9 гривні за долар

Зростання ВВП України за підсумками 2017 року складе 1,8% при інфляції у 12,2% і обмінному курсі 27,9 гривні/долар, повідомляється в консенсус-прогнозі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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При цьому в 2018 році експерти, опитані міністерством, прогнозують зростання ВВП в 3%, інфляцію на рівні 8% і курс на кінець року 29,55 гривні/долар.

У 2019 і 2020 роках зростання економіки може скласти 3,6% і 4% відповідно, інфляція - 5,9% і 5%, курс на кінець року - 29,9 гривні/долар і 32 гривні/долар.

Дефіцит державного бюджету, згідно з прогнозом, в 2017-2020 роках складе 2,1% ВВП, 2,9% ВВП, 2,5% ВВП і 2,1% ВВП відповідно. У той же час, з урахуванням дефіциту Пенсійного фонду, в горизонті прогнозу на 2017 і 2018 роки дефіцит державних фінансів, складе 3% ВВП і 2,4% ВВП відповідно. При цьому, згідно з експертним прогнозом, в 2017-2018 роках "Нафтогаз України" не потребує дотацій з бюджету. Державний борг в 2017 році може становити 75,2% ВВП, в 2018 - 76,2% ВВП, в 2019 - 67,9% ВВП, в 2020 - 63,4% ВВП.

Обсяг золотовалютних резервів НБУ в 2017 році експерти прогнозують на рівні 19,3 мільярда доларів, в 2018 - 22,5 мільярда доларів, в 2019 - 24 мільярди доларів, в 2020 - 25 мільярдів доларів.

Безробіття в 2017-2020 роках прогнозується на рівні 10%, 9,4%, 8,9% і 8,6% від економічно активного населення відповідно середня зарплата в кожному з років складе 6973 гривні, 8350 гривень, 9480 гривень і 10680 гривень.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%, а прогноз інфляції – до 12,9% з 8,1%. Прогнозний дефіцит бюджету на 2017 рік становить 3% ВВП.

Проект державного бюджету на 2018 рік передбачає зростання ВВП України на 3%, інфляцію на рівні 7% і дефіцит бюджету 2,4% ВВП.

За прогнозами НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3,2%, в 2019 році – на рівні 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.