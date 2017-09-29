В Україні 4 банку не виконали докапіталізації до 200 мільйонів

В Україні станом на 1 вересня налічувалося 4 банки зі статутним капіталом нижче позначки в 200 мільйонів гривень, до якої вимоги Національного банку потрібно було наростити капітал до 11 липня 2017 року.

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Згідно звітності банків на сайті НБУ, зокрема, статутний капітал нижче 200 мільйонів гривень у банків "Портал", "Український банк реконструкції та розвитку", "Полікомбанк" і "Фінансовий партнер".

Раніше банк "Фінансовий партнер" заявив про наміри припинити банківську діяльність без ліквідації, і, за інформацією банку, відповідне рішення акціонерів погоджено НБУ 19 червня.

Що стосується "Українського банку реконструкції та розвитку", то 9 червня Фонд держмайна підписав договір про продаж 99,9% його акцій китайської компанії Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) за 82,83 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України постановою №58 зобов'язав банки збільшити капітал до 200 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року, до 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року, до 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року, до 450 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року, до 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

Верховна Рада 23 березня прийняла, а президент України Петро Порошенко 26 квітня підписав Закон "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків", який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи, щоб продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, виконавши зобов'язання перед вкладниками.