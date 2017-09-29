Дефіцит зовнішньої торгівлі з початку року зріс на 9%

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в січні-серпні 2017 року зведено з дефіцитом на рівні 3,631 мільярда доларів, що на 9,4% вище дефіциту за січень-серпень 2016 року на рівні 3,318 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за січень-серпень порівняно з аналогічним періодом попереднього року зріс на 27,2% - до 5,166 мільярда доларів, профіцит зовнішньої торгівлі послугами зріс в 2 рази – до 1,535 мільярда доларів.

За даними НБУ, в серпні дефіцит зовнішньої торгівлі становив 565 мільйонів доларів, у тому числі дефіцит торгівлі товарами – 874 мільйони доларів, профіцит торгівлі послугами – 309 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2016 року, за даними Державної служби статистики, зведений з профіцитом на рівні 337,3 мільйона доларів, що в 11 разів нижче профіциту за 2015 рік на рівні 3,828 мільярда доларів.

Разом з тим, за оприлюдненими даними Національного банку України, баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами за підсумками 2016 року зведено з дефіцитом на рівні 5,581 мільярда доларів.