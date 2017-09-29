Профіцит платіжного балансу України зріс в 2,4 раза

Платіжний баланс України в січні-серпні 2017 року зведений з профіцитом на рівні 1,282 мільярда доларів, що в 2,4 раза вище профіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 533 мільйони доларів.

Читайте такожДефіцит зовнішньої торгівлі з початку року зріс на 9%

Як повідомляється на сайті Національного банку України, у тому числі в серпні платіжний баланс зведений з профіцитом на рівні 518 мільйонів доларів, що в 32 рази вище профіциту роком раніше.

Згідно з даними НБУ, дефіцит рахунку поточних операцій становить 226 мільйонів доларів в серпні та 2,083 мільярда доларів – у січні-серпні 2017 року.

Надходження за фінансовим рахунком становлять 743 мільйони доларів в серпні та 3,355 мільярда доларів – у січні-серпні.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в 2016 році зведений з профіцитом на рівні 1,346 мільярда доларів, що в 1,6 рази більше профіциту за 2015 рік у розмірі 849 мільйонів доларів. При цьому сальдо балансу стало позитивним другий рік поспіль після негативного сальдо на рівні 13,3 мільярда доларів у 2014 році.