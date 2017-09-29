Нацбанк знову послабив офіційну гривню до долара та євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 2 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2657,8496 (29 вересня – 2652,1094)

100 EUR – 3137,8572 (29 вересня – 3123,6545)

10 RUR – 4,5812 (29 вересня – 4,5635)

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Як повідомляв УНІАН, 29 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,60/26,63 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,46/31,50 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4541/0,4547 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,5785 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 510 угод на суму 340,54 мільйона доларів.