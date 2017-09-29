АМКУ: лотерейна і банківська діяльність - несумісні

Проект Постанови Кабінету міністрів, розроблений Мінфіном, яким затверджуються ліцензійні умови з випуску лотерей, може привести до монополізації профільного ринку. Такий висновок зробили в Антимонопольному комітеті України по земельних аналізу відповідного документа.

Антимонопольний комітет не погодив проект постанови Кабміну, в якому прописані ліцензійні умови, які блокують процес очищення цього ринку від тіньового бізнесу. І почав проводити власне дослідження. Про це повідомила державний уповноважений АМКУ Агия Загребельського, повідомляє видання censor.net.ua.

- Ми почали дослідження в момент, коли до нас зайшов проект постанови Кабінету Міністрів про ліцензійні умови. Проаналізувавши цей документ, прийшли до висновку, що ми не можемо його узгодити, тому що він містить певні норми, які є неконкурентними і фактично закривають ринок для нових учасників. Перше і основне, що там закладено - це перевага для державних банків, - зазначила Загребельського.

Представник АМКУ повідомила, що "Ощадбанк", який має ліцензію на проведення лотерей, але їх не проводить. "Приватбанк", який є державним, у нього немає ліцензії, він ніколи не проводив лотерей, але при цьому співпрацював з оператором "Патріот" і поширював їх лотереї. І ще два державні банки - "Укргазбанк" і Державний експортно-імпортний банк теж ліцензій не мають і лотерейної діяльністю не займалися, акцентувала увагу Загребельського.

Також Антимонопольний комітет має інформацію, що цей ринок вважається високоризикованих, негативним і небажаним при з'єднанні двох видів діяльності: банківській та лотерейної. Банківська вимагає високої стабільності і надійності, а лотерейна має на увазі високі ризики.