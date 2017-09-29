США виділять Україні понад $5 мільйонів на кібербезпеку

Сполучені Штати Америки нададуть Україні понад 5 млн доларів на реалізацію заходів з кібербезпеки. Про це стало відомо за підсумками двосторонньої зустрічі з кібербезпеки секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександра Турчинова зі спеціальним помічником президента США з питань кібербезпеки Джошем Стайнманом, повідомляє BBC.

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"Посол США Марі Йованович заявила під час зустрічі, що Сполучені Штати нададуть більше 5 млн доларів у рамках нової допомоги в області кібербезпеки, спрямовані на зміцнення спроможності України запобігати, зменшувати вплив і реагувати на кібератаки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні Турчинов обговорив з помічником Трампа співробітництво у сфері кібербезпеки.