Рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій оприлюднено в Офіційному журналі ЄС

Рішення Європейського парламенту та Європейської ради про надання Україні тимчасових додаткових торговельних преференцій оприлюднено в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, рішення набуде чинності наступного дня після опублікування - 1 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня у Європарламенті було підписано рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій.

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Згідно з досягнутими домовленостями, збільшено квоти на експорт з України до ЄС перероблених помідорів, пшениці, кукурудзи і меду. Зокрема, встановлено такі річні квоти: на мед - 2,5 тис. тонн, томати оброблені - 3 тис. тонн, пшеницю - 65 тис. тонн, кукурудзу - 625 тис. тонн, ячмінь - 325 тис. тонн. Преференції запроваджено на строк до трьох років як доповнення до Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

29 вересня у спільній заяві єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом і торгового представника України Наталії Микольської зазначалося, що додаткові торговельні преференції ЄС для України набудуть чинності 1 жовтня за винятком позицій щодо експорту ячменю, пшениці й кукурудзи - ці преференції набудуть чинності з 1 січня.