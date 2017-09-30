Дефіцит пенсійного фонду не зникне найближчі 5 років - Данилюк

Міністр фінансів України Олександр Данилюк вважає, що навіть за умови проведення пенсійної реформи Кабміну в найближчі п’ять років не вдасться вийти на бездефіцитну пенсійну систему.

Про це він сказав в інтерв'ю DT.UA, відповідаючи на запитання, чи вдасться в Україні за результатами пенсійної реформи у перспективі хоча б п'яти років подолати дефіцит Пенсійного фонду.

"Ми фіксуємо дефіцит ПФ в абсолютних цифрах. Звичайно, сам бюджет ПФ зростатиме, а дефіцит в абсолютних цифрах - ні. Тому у відсотках дефіцит буде зменшуватися. Колись, можливо, ми вийдемо на бездефіцитну пенсійну систему, але це точно не перспектива п'яти років", - сказав він.

Читайте такожУ Кабміні обіцяють: пенсії осучаснять з жовтня, навіть якщо Рада не прийме реформу вчасно

Міністр зауважив, що зараз завданням уряду є зменшення дефіциту Пенсійного фонду до мінімуму, аби стабілізувати солідарну систему. "Колись у майбутньому, може, він і буде бездефіцитним", - додав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, передбачалося, що Верховна Рада ухвалить пенсійну реформу пленарного тижня 18-22 вересня, що дасть можливість із 1 жовтня 2017 року підвищити пенсії 9 мільйонам українців із 12 мільйонів.

У рамках реформи уряд планує провести підвищення пенсій на суму від 200 до 1000 грн, запровадити механізм індексації відповідно до інфляції та зростання зарплат.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, підвищення пенсій шляхом їх осучаснення в комплексі з проведенням системних змін, які відновлюють функціонування пенсійної програми, є на сьогодні єдиним варіантом для виходу з кризи, і першим кроком на шляху належного грошового забезпечення пенсіонерів.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав Верховну Раду 3 жовтня розглянути й ухвалити пенсійну реформу.

В МВФ заявили, що ухвалення пенсійної реформи є критично важливим для виділення Україні наступного траншу. Дефіцит Пенсійного фонду України в 2017 році становить 141,3 млрд грн.