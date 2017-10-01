У майбутньому Україна не повинна розраховувати на МВФ – Данилюк

Незважаючи на те, що наразі Міжнародний валютний фонд відіграє важливу роль в розвитку України, в майбутньому Києву не варто розраховувати на його підтримку. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю DT.UA.

За його словами, для фінансування дефіциту бюджету Україна буде виходити на ринки запозичень, коли це буде потрібно.

У той же час Данилюк наголошує, що програма МВФ - це індикатор для інвесторів (як для прямих, так і для тих, які купують українські бонди).

"Зараз МВФ відіграє дуже важливу роль для розвитку України. Але також я розумію, що у майбутньому ми не маємо розраховувати на МВФ. Це слабка позиція", - заявив міністр.

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"МВФ не робить програм на десять років, вони підтримують країну у складний період, щоб вона мала можливість вийти з кризи, стабілізувати стан економіки у той момент, коли приватні інвестори країною не цікавляться, і немає нікого, хто її підтримав би, і жодні інструменти, крім фінансування МВФ, не працюють. Але коли ми думаємо про майбутнє, неправильно розраховувати підтримку МВФ. Навіщо тоді країні уряд?", - вказав глава Мінфіну.

Нагадаємо, експерти рейтингового агентства Fitch Ratings вказували, що подальша співпраця з МВФ та іншими офіційними кредиторами є більш важливим фактором фінансової стійкості України, ніж повернення на зовнішній борговий ринок.